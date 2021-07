Pornichet Pornichet Loire-Atlantique, Pornichet FESTIVAL LES RENC’ARTS : COMPAGNIE C’HOARI Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet

FESTIVAL LES RENC’ARTS : COMPAGNIE C’HOARI Pornichet, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Pornichet. FESTIVAL LES RENC’ARTS : COMPAGNIE C’HOARI 2021-07-20 21:11:00 – 2021-07-20 avenue du Gris Ancienne école Jean Macé

Pornichet Loire-Atlantique Durée : 22′

Tout public De rondes en spirales, à deux ou à cent, la répétition frénétique des pas amène les individualités à ne faire qu’un… Auriculaires crochetés, le partage dans la simplicité et le plaisir d’être ensemble font tomber les barrières. Les états de corps s’unissent et créent une symbiose donnant l’impression d’un moment suspendu. Les pas raisonnent. Les corps calmés, les esprits apaisés, chacun repart avec la sensation d’avoir goûté au Fest-noz. AVEC

Danseuses : Pauline Sonnic & Nolwenn Ferry Réservation :

L’accès au festival reste gratuit. Cependant, la réservation est obligatoire afin de limiter le nombre de spectateurs et de respecter les modalités de distanciation en vigueur.

Une billetterie est mise en place à J-2 avant les spectacles. Aucun billet ne pourra être délivré sur place.

Site web / Billetterie : www.rencarts.fr Durée : 22′

Tout public De rondes en spirales, à deux ou à cent, la répétition frénétique des pas amène les individualités à ne faire qu’un… Auriculaires crochetés, le partage dans la simplicité et le plaisir d’être ensemble font tomber les barrières. Les états de corps s’unissent et créent une symbiose donnant l’impression d’un moment suspendu. Les pas raisonnent. Les corps calmés, les esprits apaisés, chacun repart avec la sensation d’avoir goûté au Fest-noz. AVEC

Danseuses : Pauline Sonnic & Nolwenn Ferry Réservation :

L’accès au festival reste gratuit. Cependant, la réservation est obligatoire afin de limiter le nombre de spectateurs et de respecter les modalités de distanciation en vigueur.

Une billetterie est mise en place à J-2 avant les spectacles. Aucun billet ne pourra être délivré sur place.

Site web / Billetterie : www.rencarts.fr dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Étiquettes évènement : Autres Lieu Pornichet Adresse avenue du Gris Ancienne école Jean Macé Ville Pornichet lieuville 47.25408#-2.31708