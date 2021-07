Pornichet Pornichet 44380, Pornichet FESTIVAL LES RENC’ARTS : COMPAGNIE BALBÀL Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: 44380

FESTIVAL LES RENC'ARTS : COMPAGNIE BALBÀL 2021-07-21 22:45:00 – 2021-07-21 avenue de la Plage Collège Sacré Coeur

Pornichet 44380 Durée : 30′

Tout public Le cadre aérien, leur endroit, point central, est la base de leur imagination.

En hauteur, ils racontent un ensemble d’histoires quotidiennes, d’émotions changeantes, de sensations de liberté et d’envol, gonflées d’adrénaline. Par la voltige, ils partagent avec nous leur monde et leur point de vue, un laboratoire d’états de corps suspendus. DE ET AVEC

Josefina Castro et Daniel Ortiz Réservation :

L’accès au festival reste gratuit. Cependant, la réservation est obligatoire afin de limiter le nombre de spectateurs et de respecter les modalités de distanciation en vigueur.

Une billetterie est mise en place à J-2 avant les spectacles. Aucun billet ne pourra être délivré sur place.

