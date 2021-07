FESTIVAL LES RENC’ARTS : COMPAGNIE ALLEZ ALLEZ Pornichet, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Pornichet.

FESTIVAL LES RENC’ARTS : COMPAGNIE ALLEZ ALLEZ 2021-07-27 22:22:00 – 2021-07-27 avenue Porson Mini-golf

Pornichet Loire-Atlantique

Durée : 30′

Tout public

Spectacle visuel

Opéra grogné pour duo de jambons !

Vous connaissez les 3 Petits-Cochons et bien ils ne sont plus que 2, alors… vengeance !

Attrape moi si tu peux, costume moi si je veux ! Tout est bon dans le cochon mais les rillettes sont au balcon… Ode aux instincts des bas fonds pour que fouir conjugue à la fois jouir, nourrir et mourir ! Un duo qui oscille entre les cruels contes d’Andersen et le dessin animé d’antan.

Spectacle sans paroles / sans gluten ajouté / peut contenir des traces de fruits à coke

AVEC

Laurent Deauvillée & John-John Mossoux

Réservation :

L’accès au festival reste gratuit. Cependant, la réservation est obligatoire afin de limiter le nombre de spectateurs et de respecter les modalités de distanciation en vigueur.

Une billetterie est mise en place à J-2 avant les spectacles. Aucun billet ne pourra être délivré sur place.

Site web / Billetterie : www.rencarts.fr

