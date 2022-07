FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE VICTOR B « FRANCIS SAUVE LE MONDE » Pornichet, 1 août 2022, Pornichet.

FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE VICTOR B « FRANCIS SAUVE LE MONDE »

120 avenue du Général de Gaulle A droite de l'Hôtel de Ville Ker Janou Pornichet Loire-Atlantique

2022-08-01 – 2022-08-01

A droite de l’Hôtel de Ville 120 avenue du Général de Gaulle

Pornichet

Loire-Atlantique

LUNDI 01 AOÛT

21H11 & 22H42

Durée : 40′

Tout public

A Ker Janou

AVEC

Pauline Desmarets, Simon Wauters et Sébastien Derock

Francis est un blaireau. Son ami Lucien est un lapin. Il y a des cochons, des souris, des renards et des loups, mais derrière cette ménagerie, c’est bien le caractère et les comportements des humains qui sont en jeu et à l’oeuvre. Francis égratigne le « politiquement correct» de notre époque, la « bien pensance » de notre ère bobo, nos nouvelles idées reçues politico-économicosociales.

Le chômage, l’écologie, le capitalisme, la société de consommation, l’humanitaire, les dictatures,… Tout est passé au crible de notre héros post-moderne.

Gratuit

Théâtre d’objets

