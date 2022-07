FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE RHIZOME – CHLOÉ MOGLIA, BLEU TENACE

2022-08-15 21:11:00 – 2022-08-15 LUNDI 15 AOÛT

21H11 Durée : 30′

Tout public

a L’Amphimer AVEC

Fanny Austry, interprète

