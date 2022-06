FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE MINE DE RIEN CENDRILLON MÈNE LE BAL, 26 juillet 2022, .

FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE MINE DE RIEN CENDRILLON MÈNE LE BAL



2022-07-26 21:11:00 – 2022-07-26

Durée : 50′

Tout public

Spectacle LSF

A la Pointe de Congrigoux

MARDI 26 JUILLET

21H11

AVEC

Joane Reymond, Estelle Aubriot

Prenez une serpillière, une poignée de confettis, une bonne formule magique, secouez le tout sur un air rock and roll et savourez à pleines dents ce conte revisité avec brio. Cette comédienne-clown- musicienne farfelue et complètement déjantée révèle avec talent ce récit

universel et l’emmène au pays du burlesque.

Ce spectacle est traduit en langue des signes par Estelle Aubriot.

Le solo devient alors un duo, pour le plaisir des sourds et des entendants.

Gratuit

dernière mise à jour : 2022-06-28 par