FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE MADUIXA MULÏER, 9 août 2022, .

FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE MADUIXA MULÏER



2022-08-09 21:11:00 – 2022-08-09

MARDI 09 AOÛT

21H11

Durée : 40′

Tout public

Église de Saint Sébastien

AVEC

Laia Sorribes, Sara Canet, Paula Esteve, Cristina Maestre, Paula Quiles

Mulïer est un spectacle de danse sur échasses interprété par cinq danseuses. Avec ce montage elles aspirent à sonder les limites physiques entre la danse et l’équilibre, le mouvement et la poésie, la force et les émotions. Les femmes en sont le point de départ.

Ce spectacle est un hommage à toutes les femmes qui durant des siècles d’oppression ont lutté et continuent leur lutte pour maintenir en vie son « moi » sauvage, et réclament son droit de danser et de courir librement dans notre société.

Gratuit

Danse

