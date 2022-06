FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE LES ENVOLÉES ILLUSIONS COMIQUES, 18 juillet 2022, .

FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE LES ENVOLÉES ILLUSIONS COMIQUES



2022-07-18 21:45:00 – 2022-07-18

Durée : 1h15

LUNDI 18 JUILLET

21H45

AVEC

Thomas Mérigard, mise en scène, dramaturgie

Matthieu Jageni-Sellier, comédien, vidéaste

Johanna Leray, Léo Michaud, Nathan Ohayon,

Chloé Zawadka, comédien.ne.s

Tom Blaineau, composition musicale, musique live

Un metteur en scène un peu perdu, connaît soudain une gloire improbable : sa pièce n’est pas encore sortie, mais déjà plébiscitée par le monde entier, gagné par une « épidémie de théâtre »…

Ses camarades-comédiens tentent de lui démontrer, en caricaturant des personnages-clefs de la société médiatique, qu’il ne devrait pas croire à ce miroir aux alouettes… Ivre de son importance, courtisé par les figures du pouvoir, le metteur en scène perd ses repères, renie ses camarades… et commet une grosse gaffe médiatique (il est question de hareng fumé)…

Une fable/farce autour des mirages de l’époque, de la vie de groupe, de la place de l’art… adaptation énergique du texte d’Olivier Py, réinventé par l’insertion de la danse, et la musique live qui ajoutent une immersion sensorielle à cette comédie mélancolique et terriblement drôle…

Théâtre – Tout public

Durée : 1h15

LUNDI 18 JUILLET

21H45

AVEC

Thomas Mérigard, mise en scène, dramaturgie

Matthieu Jageni-Sellier, comédien, vidéaste

Johanna Leray, Léo Michaud, Nathan Ohayon,

Chloé Zawadka, comédien.ne.s

Tom Blaineau, composition musicale, musique live

Un metteur en scène un peu perdu, connaît soudain une gloire improbable : sa pièce n’est pas encore sortie, mais déjà plébiscitée par le monde entier, gagné par une « épidémie de théâtre »…

Ses camarades-comédiens tentent de lui démontrer, en caricaturant des personnages-clefs de la société médiatique, qu’il ne devrait pas croire à ce miroir aux alouettes… Ivre de son importance, courtisé par les figures du pouvoir, le metteur en scène perd ses repères, renie ses camarades… et commet une grosse gaffe médiatique (il est question de hareng fumé)…

Une fable/farce autour des mirages de l’époque, de la vie de groupe, de la place de l’art… adaptation énergique du texte d’Olivier Py, réinventé par l’insertion de la danse, et la musique live qui ajoutent une immersion sensorielle à cette comédie mélancolique et terriblement drôle…

dernière mise à jour : 2022-06-28 par