FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE FIVE FOOT FINGERS JOHNNY FOREVER Pornichet, 1 août 2022, Pornichet. FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE FIVE FOOT FINGERS JOHNNY FOREVER

Avenue Peroche Bois Joli Pornichet Loire-Atlantique Bois Joli Avenue Peroche

2022-08-01 21:32:00 – 2022-08-01

Bois Joli Avenue Peroche

Pornichet

Loire-Atlantique LUNDI 01 AOÛT

21H32 Durée : 50′

Tout public

Au Bois joli AVEC

Grégory Feurté et Cédric Granger, interprètes

Polo et Mathieu Miorin, pyrotechnie Jean-Phil, fan de la première heure, a consacré sa vie toute entière à Johnny Hallyday. Aujourd’hui il part en tournée internationale en France pour redonner vie au mythe.

