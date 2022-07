FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE DYPTIK MIRAGE (UN JOUR DE FÊTE) Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet

FESTIVAL LES RENC'ARTS : CIE DYPTIK MIRAGE (UN JOUR DE FÊTE) Pornichet, 9 août 2022

Ancienne Ecole Jean macé Pornichet

2022-08-09 22:02:00 – 2022-08-09

avenue du Gris Ancienne Ecole Jean macé

Pornichet

Loire-Atlantique MARDI 09 AOÛT

22H02 Durée : 50′

Tout public

Ancienne école Jean Macé AVEC

Charly Bouges, Santiago Codon Gras, Yohann Daher, Alexandra Jezouin, Camilla Melani, Carla Munier, Anabella Pirosanto, Konh Ming Xiong Avec Mirage, il se crée des ponts, des tunnels, se lie les couleurs, les chants, les rythmes, les émotions qui émanent des cultures musicales traditionnelles populaires rencontrés à travers le monde. Il n’y a plus une scène mais des scènes comme si, chacun dans son individualité jouait une partie du tout : solo enragé à l’énergie époustouflante, duo de pieds qui frappent le sol pour résister, danse de groupe en ligne fédératrice, Dabkeh, Hip-Hop… L’entonnoir se referme dans cette expression universelle : la danse. Gratuit Cirque / Danse MARDI 09 AOÛT

