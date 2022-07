FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE DBK VOYAGES CAPEL Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet

FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE DBK VOYAGES CAPEL Pornichet, 2 août 2022, Pornichet. FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE DBK VOYAGES CAPEL

Ecole Sainte-Germaine avenue de Saint-Sébastien Pornichet Loire-Atlantique avenue de Saint-Sébastien Ecole Sainte-Germaine

2022-08-02 21:11:00 – 2022-08-02

avenue de Saint-Sébastien Ecole Sainte-Germaine

Pornichet

Loire-Atlantique MARDI 02 AOÛT

21H11 Durée : 55′

Tout public A l’École Sainte Germaine AVEC

Stanislas Hilairet et Amédée Renoux, conception

Amédée Renoux, interprète Parce que nous avons tous besoin de vacances, les VOYAGES CAPEL ont le plaisir d’offrir 4 places gratuites, tous frais payés, pour un mois de vacances dans un endroit incroyable. 4 places seulement !

Qui est prêt à tenter l’aventure ?

Qui mérite de partir en vacances ?

Et je n’ose même pas vous révéler la destination ! Jauge limitée, réservation gratuite mais obligatoire.

Billetterie disponible le 31 juillet à partir de 9h sur le site rencarts.fr Théâtre MARDI 02 AOÛT

21H11 Durée : 55′

Tout public A l’École Sainte Germaine AVEC

Stanislas Hilairet et Amédée Renoux, conception

Amédée Renoux, interprète Parce que nous avons tous besoin de vacances, les VOYAGES CAPEL ont le plaisir d’offrir 4 places gratuites, tous frais payés, pour un mois de vacances dans un endroit incroyable. 4 places seulement !

Qui est prêt à tenter l’aventure ?

Qui mérite de partir en vacances ?

Et je n’ose même pas vous révéler la destination ! Jauge limitée, réservation gratuite mais obligatoire.

Billetterie disponible le 31 juillet à partir de 9h sur le site rencarts.fr avenue de Saint-Sébastien Ecole Sainte-Germaine Pornichet

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Autres Lieu Pornichet Adresse Pornichet Loire-Atlantique avenue de Saint-Sébastien Ecole Sainte-Germaine Ville Pornichet lieuville avenue de Saint-Sébastien Ecole Sainte-Germaine Pornichet Departement Loire-Atlantique

Pornichet Pornichet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornichet/

FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE DBK VOYAGES CAPEL Pornichet 2022-08-02 was last modified: by FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE DBK VOYAGES CAPEL Pornichet Pornichet 2 août 2022 Ecole Sainte-Germaine avenue de Saint-Sébastien Pornichet Loire-Atlantique

Pornichet Loire-Atlantique