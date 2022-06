FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE BIVOUAC PERCEPTIONS Pornichet, 19 juillet 2022, Pornichet.

FESTIVAL LES RENC’ARTS : CIE BIVOUAC PERCEPTIONS

Parking Prévert avenue des Ecoles Pornichet Loire-Atlantique avenue des Ecoles Parking Prévert

2022-07-19 21:11:00 – 2022-07-19

avenue des Ecoles Parking Prévert

Pornichet

Loire-Atlantique

MARDI 19 JUILLET

21H11

Durée : 55′

Parking Prévert

AVEC

Benjamin Lissardy, Silvana Sanchirico, Barros, Vanessa Petit, Grégoire Fourestier, Antoine Linsale

Perceptions est la cinquième création grand format de la compagnie sur scénographie monumentale atypique, avec création lumière et musique originale.

Les particularités de cette création témoignent de nos rêves d’inattendu et d’inexploré. Alors que la structure et les circassiens sont en suspension, le décor évolue dans des combinaisons de formes en étant mû par des moteurs, ce qui nécessitera une grande coordination entre la direction motorisée et une chorégraphie très maîtrisée. C’est un voyage au cœur de l’imaginaire quantique où l’infiniment grand se mêle à l’infiniment petit.

Gratuit

Cirque – Tout public

MARDI 19 JUILLET

21H11

Durée : 55′

Parking Prévert

AVEC

Benjamin Lissardy, Silvana Sanchirico, Barros, Vanessa Petit, Grégoire Fourestier, Antoine Linsale

Perceptions est la cinquième création grand format de la compagnie sur scénographie monumentale atypique, avec création lumière et musique originale.

Les particularités de cette création témoignent de nos rêves d’inattendu et d’inexploré. Alors que la structure et les circassiens sont en suspension, le décor évolue dans des combinaisons de formes en étant mû par des moteurs, ce qui nécessitera une grande coordination entre la direction motorisée et une chorégraphie très maîtrisée. C’est un voyage au cœur de l’imaginaire quantique où l’infiniment grand se mêle à l’infiniment petit.

Gratuit

avenue des Ecoles Parking Prévert Pornichet

dernière mise à jour : 2022-06-28 par