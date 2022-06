FESTIVAL LES RENC’ARTS : ARNAUD AYMARD / CIE LE MUSCLE JEAN NOËL MISTRAL

2022-07-25 20:33:00 – 2022-07-25 LUNDI 25 JUILLET

20H33

Compagnie Le Muscle / Arnaud Aymard Théâtre

Durée : 40′

Tout public

au Mini-golf AVEC

De et avec Arnaud Aymard Poète naïf et droit comme un e ou un n, ou un v, délavé de toute modernité, il saisira, délicat, de ses longs doigts d’enfant vieilli, ceux qui ont le temps et les posera quelque part, dans les bras d’une rivière, ou dans une brume fantasmagorique. Où que ne sais je encore… Alors bon, venez.

« ATTENTION POÈTE SAUVAGE. MARCHEZ À PAS MENUS, AU MOINDRE BRUIT, IL A DISPARU. »

