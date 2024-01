Festival Les Remontantes, Sorties d’hiver 2024 MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, mercredi 24 janvier 2024.

Du mercredi 24 janvier 2024 au samedi 03 février 2024 :

.Tout public. gratuit sous condition Événements gratuits sous réservation

Spectacles payants en billetterie complice : 5€, 10€, 15€, 20€, 25€ ou 30€ au choix (placement libre)



Année olympique oblige, Les Remontantes ouvrent 2024 avec un programme flamboyant !

Au programme, de la danse, de la musique, du théâtre, des rencontres et plein d’autres surprises…

Écriture enflammée avec Pourvu qu’il pleuve de Sonia Ristić présentée par les Baladins de Marly. Passage de flambeau entre amateurs·ices et professionnels·les avec Frérocité que nous accueillerons chaleureusement en partenariat avec Faits d’Hiver. Nos scènes ouvertes seront des feux de joie : en musique (de chambre) orchestrée par La Sirène à la MPAA/Broussais, et nous danserons tout autour du monde à la MPAA/Breguet.

La flamme, c’est la passion, et deux d’entre elles vont nous tenir en haleine jusqu’à l’été : le théâtre bien-sûr, avec une jeune équipe pour incarner Parlons d’autre chose de Léonore Confino. Et le football ! À l’honneur cette saison, Italie-Brésil 3-2 sous l’arbitrage de David Van de Woestyne et avec plus de 150 participants·es… matchs de pools en cours, lancement à la MPAA/Saint-Blaise pour un Futebol Espresso dont même l’Italie nous dira des nouvelles !

De quoi brûler d’impatience, non ?

On appelle « Remontantes » ces plantes qui fleurissent et fructifient deux fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle sème deux fois l’an.

En février, puis en mai, découvrez les spectacles « maison », fruits de nos ateliers et récoltes des projets amateurs.

PROGRAMMATION

Voir le dépliant du festival Les Remontantes, Sorties d’hiver 2024

MERCREDI 24 JANVIER

19h30 | Pourvu qu’il pleuve

• Théâtre

• Compagnie : Les Baladins de Marly

• Texte de Sonia Ristić

MPAA/Saint-Germain

Billetterie complice

VENDREDI 26 JANVIER

19h30 | Futebol Espresso

• Théâtre

• Compagnie Limitrophe

• Texte : Davide Enia

MPAA/Saint-Blaise

Entrée libre sur réservation

SAMEDI 27 JANVIER

19h30 | Frérocité

• Danse

• Compagnie : R.A.M.a

• Coproduction : Festival Faits d’hiver et Paris Réseau Danse

Billetterie complice

MPAA/Saint-Germain

DIMANCHE 28 JANVIER

16h | Scène ouverte musique

• Musique

• En partenariat avec Le Pavillon de la Sirène

MPAA/Broussais

Billetterie complice

MERCREDI 31 JANVIER

19h30 | Théâtre amateur et écriture d’aujourd’hui

• Rencontre

• Avec les autrices Sonia Ristić et Léonore Confino

MPAA/Saint-Blaise

Entrée libre sur réservation

VENDREDI 2 FÉVRIER

19h30 | Scène ouverte danse et écriture & Corner de l’amour

• Danse

• Compagnie M42*

MPAA/Breguet

Entrée libre sur réservation

SAMEDI 3 FÉVRIER

19h30 | Parlons d’autre chose

• Théâtre

• Compagnie : Les amis du théâtre Berthelot – Jean Guerrin

• Texte : Léonore Confino

MPAA/Saint-Germain

Billetterie complice

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/remontantes-sorties-dhiver-2024 +33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://www.mpaa.fr/programmation/remontantes-sorties-dhiver-2024

© L’imagerie / Argenteuil (95)