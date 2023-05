Festival Les remontantes, prenez vos places pour un tourbillon d’émotions ! MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 13 mai 2023, Paris.

Du samedi 13 mai 2023 au samedi 03 juin 2023 :

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit sous condition Entrée libre sous réservation ou billetterie complice selon le spectacle

Festival de théâtre, danse, conte, marionnette, média, clown, musique… Du 13 mai au 3 juin faites du printemps un éclat de lumières et prenez vos places pour un tourbillon d’émotions !

Qui sont les invisibles ? Où sont les invisibles ? Partout, nombreuses et nombreux, essentiels·les…

Toute l’année, la MPAA rend hommage à celles et ceux qui font, qui engagent leur temps, leur passion, dans leur pratique artistique et leurs initiatives collectives.

Plus de 20 spectacles sur nos scènes et dans l’espace public, où l’habituel, le conforme semblent être la norme, et pourtant, si l’on prend soin de bien regarder… Nous verrons la poésie agir et transformer des escaliers en théâtre humain, nous nous laisserons promener au rythme doux de caravanes faites d’objets récupérés, de sensible et de rêve… Embarquez pour nos Caravanes Douces et vivez un déplacement dépaysant, recevez une part visible d’émotion…

Programme complet

MPAA/Broussais MPAA/Saint-Blaise MPAA/Saint-Germain MPAA/La Canopée MPAA/Breguet Hors les murs

Les Remontantes

On appelle Remontantes ces plantes qui fleurissent et fructifient deux fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle sème deux fois l’an.

En février, puis en mai, découvrez les spectacles « maison », fruits de nos ateliers et récoltes des projets amateurs.

MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 17/19 rue Breguet 75011 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/remontantes-scenes-mai 0185530210 lacanopee@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://billetterie.mpaa.fr/catalogue_spectacle?lng=1

© L’imagerie / Argenteuil (95) FESTIVAL • LES REMONTANTES, SCÈNES DE MAI