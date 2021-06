Festival Les RDV de l’Erdre – Jazz & Belle Plaisance Bords de l’Erdre, 23 août 2021-23 août 2021, Nantes.

2021-08-23

35e édition – Jazz et Belle plaisance – Nantes ~ Erdre ~ Canaldu 23 au 29 août 2021 À Nantes, Nort-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre, Carquefou, Petit Mars, La Chapelle-sur-Erdre, Les Touches, St-Mars du Désert, Blain, Guenrouët, La Chevallerais, Saffré, Le Gâvre. Festival de Jazz et de Belle plaisance installé à Nantes et dans 12 autres villes le long de la magnifique rivière de l’Erdre et du paisible canal de Nantes à Brest, les Rendez-vous de l’Erdre reviennent cette année dans un format encore adapté mais tout aussi prometteur, en maintenant les ingrédients qui font la magie du festival depuis 35 ans : du jazz et tous les jazz – jazz contemporain, blues, swing, électro-jazz… – portés par des artistes de grande renommée ou émergents ; des bateaux de patrimoine révélateurs de la mémoire de l’Erdre et de la navigation fluviale.À Nantes, le format sera très aménagé du fait de la situation sanitaire. À nouveau, le festival n’aura pas lieu sur les quais de l’Erdre. Toutefois, le cœur du festival battra en centre-ville ! Grâce au précieux partenariat avec le Château des ducs de Bretagne, le jazz résonnera dans la cour et dans les douves du château. Le partenariat avec Musique et Danse en Loire-Atlantique permettra de valoriser l’émergence et les musiciens locaux. Dans la continuité de l’édition 2020, des impromptus seront également proposés dans de nombreux lieux de la ville avec la complicité de Kiosk. Enfin, un nouveau point de vue sur les bateaux de patrimoine sera proposé dans le magnifique parc de la Chantrerie. Retrouvez la programmation sur www.rendezvouserdre.com

