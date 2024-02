Festival Les Quatre Saisons / Place au Printemps ! Rue Charles Contejean Montbéliard, dimanche 24 mars 2024.

Le festival d’humour Les Quatre Saisons vous propose de découvrir 4 spectacles « L’impatient » avec Marc Tourneboeuf qui vous embarque dans la vie d’un jeune comédien passionné, de Paris à Avignon, de la France à l’Asie, en passant par l’Australie. « Face au peuple » de Pierre Emonot qui incarne un bourgeois et vous invite à refaire le monde avec un goût du sarcasme jubilatoire. « (Ré)unis » de Gil et Ben qui vous feront vivre avec eux les péripéties qui feront de cette journée une réussite… ou pas ! Et enfin « L’Être Recommandé » de Carnage Productions qui incarne un artiste feutriste, et s’est donné pour mission d’embellir tous les visages ternis par le gris de la morosité ambiante… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24

Rue Charles Contejean Les Bains Douches La Scène

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

