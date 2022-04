Festival Les Quatre Saisons / Eté: Maxime Van Laer Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

Festival Les Quatre Saisons / Eté: Maxime Van Laer Montbéliard, 18 juin 2022, Montbéliard. Festival Les Quatre Saisons / Eté: Maxime Van Laer Le Jules Verne 1 rue Claude Debussy Montbéliard

2022-06-18 20:30:00 – 2022-06-18 21:50:00 Le Jules Verne 1 rue Claude Debussy

Montbéliard Doubs J’AURAIS PAS DÛ Maxime Van Laer propose, le spectateur dispose ! Dans son spectacle, l’humour se joue à deux : le public et lui. Tout y passe dans un rythme effréné avec des personnages qui se succèdent les uns après les autres. Il est aussi question d’écologie, de chirurgie esthétique, de bio… et tout ce qu’il n’aurait jamais dû faire, ses moments de regrets… Maxime Van Laer nous livre ainsi un Paris/Roubaix où le public prend un degré à chaque étape. Prêt à le suivre ? Stationnement

• Le Jules-Verne. Parking P1. Ouverture des portes à partir de 20h

Durée : 1h15 Billetterie Info Jeunes Montbéliard (BIJ)

En ligne Le Jules Verne 1 rue Claude Debussy Montbéliard

