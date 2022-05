Festival Les Quatre Saisons / Été: Cécile Djunga, 16 juin 2022, .

Festival Les Quatre Saisons / Été: Cécile Djunga

2022-06-16 20:30:00 – 2022-06-16 21:40:00

Nouveau spectacle

Pleine d’énergie et de charme, Cécile Djunga excelle dans l’humour franc et pétillant. Avec son concentré d’énergie, elle saura vous faire sourire, rire jusqu’au fou rire. Cécile Djunga ose tout à travers ses personnages variés et ses répliques cinglantes. Après « Presque célèbre », c’est dans un spectacle tout aussi déjanté que Cécile Djunga nous transporte. A consommer sans modération !

> Ouverture des portes à partir de 20h

Durée : 1h10

Billetterie Info Jeunes Montbéliard (BIJ)

En ligne

+33 3 81 99 24 15 https://www.montbeliard.fr/mes-sorties-mes-activites/festivals/quatresaisonsfestival/cecile-djunga.html

