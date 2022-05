FESTIVAL “LES P’TITS ÂNIERS” Èvres Èvres Catégories d’évènement: Èvres

Èvres Meuse Èvres Le festival des enfants est de retour cette année encore à Èvres !

Les écoliers pourront découvrir le fabuleux monde du Cirque I Love You sous leur chapiteau installé à Evres. Le cirque sera en résidence à Anes Art’Gonne à partir de mai pour préparer son spectacle. anesartgonne@free.fr +33 6 78 55 86 08 http://anesartgonne.free.fr/crbst_12.html Èvres

