Festival Les P’tites tommettes | Moby Duck Creil, samedi 13 avril 2024.

Dans le cadre du festival Les P’tites tommettes du 10 au 24 avril 2024

Onavio

THÉÂTRE D’OBJETS / DÈS 3 ANS

Samedi 13 avril 16h

Dimanche 14 avril 10h et 16h

À la Faïencerie-Théâtre

Avec MOBY DUCK, on aborde joyeu­se­ment ques­tion de mater­nité, du vertige à venir au monde, de la fin du narcis­sisme, et du bras de fer entre peur de sépa­ra­tion et désir d’au­to­no­mie.

Là, un oeuf. Rien ne bouge. Mais tous les regards semblent tour­nés vers lui. Bon…

L’oeuf frémit L’oeuf se craquelle “Bonjour toi !”

Un petit canard au bord de l’eau… Il est si beau, si beau, quand il se regarde dans l’eau “Bonjour toi”

Un petit canard au bord de l’eau… Il est si beau, si beau, qu’il tombe à l’eau BON ?

Un petit canard au bord de l’eau… Prend son envol vers d’autres eaux… Bon bon bon..?

5 € tarif unique

40min5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 16:00:00

fin : 2024-04-13 16:40:00

Allée Nelson

Creil 60100 Oise Hauts-de-France accueil@faiencerie-theatre.com

