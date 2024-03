Festival Les P’tites tommettes | Conci­lia­bule Saint-Maximin, mercredi 10 avril 2024.

Festival Les P’tites tommettes | Conci­lia­bule Saint-Maximin Oise

Dans le cadre du festival Les P’tites tommettes du 10 au 24 avril 2024

La Waide Cie

DANSE, MUSIQUE, DÈS 3 ANS

Dans une bulle d’es­pace et de temps, deux créa­tures émergent, comme suspen­dues au souffle de la vie.

Alors, l’air et les matières rentrent en vibra­tion, parti­ci­pant à l’éla­bo­ra­tion d’un langage corpo­rel. Couronné ou non de succès, commu­niquer n’est pas d’abord essayer??

Au fil d’échanges dansés, chan­tés, signés, dessi­nés dans l’es­pace, la commu­ni­ca­tion prend forme. Commence alors un voyage senso­riel, musi­cal et poétique, dans un univers aqua­tique, aérien, et onirique.

Pour le tout-petit.

Et les adultes qui l’ac­com­pagnent.

Tarif 5 €

Tarif 3,50 € si vous habitez Saint-Maximin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 16:00:00

fin : 2024-04-10 16:35:00

15 Rue Jean Jaurès

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France accueil@faiencerie-theatre.com

