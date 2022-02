Festival « Les p’tites tomettes » Creil, 16 février 2022, Creil.

Festival « Les p’tites tomettes » Creil

2022-02-16 – 2022-03-02

Creil Oise

3 3 5 Prends ton doudou sous le bras, des spectacles rien que pour toi sont arrivés !

Assieds-toi confortablement sur ta couche et observe tout ce qui t’entoure, lève-toi, rampe, marche sur tes deux pieds ou bien à quatre pattes et viens découvrir avec nous ce que nous te concoctons…

Écoute, regarde, touche, goûte, sens… tout est permis, alors lance-toi !

Joséphine et Laurène

Ce nouveau festival est destinés aux bébés dès la naissance jusqu’à 6 ans.

Le programme complet du festival est sur le site internet de la faïencerie-théâtre de Creil.

accueil@faiencerie-theatre.com +33 3 44 24 01 01 https://www.faiencerie-theatre.com/Lesptitestommettes.html

faiencerie-theatre de Creil

Creil

dernière mise à jour : 2022-01-21 par