[http://www.le-chantier.com](http://www.le-chantier.com)le-chantier.com) – Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde – présente le festival « Les Printemps du monde » Concerts, bals, créations, jeune public, rencontres… Ce sont les recettes reconnues du festival «Les Printemps du Monde», vitrine du Chantier. Un festival à vivre intensément du café du matin au bal de minuit ! Pendant 6 soirées, dans le magnifique écrin de verdure du 1er village du « tout bio », le festival Les Printemps du monde vous convie à un véritable tour du monde des musiques et des cultures ! Exceptionnellement reporté du 23 au 28 juillet 2021, le festival propose chaque soirs 2 concerts pour des soirées inoubliables ! _Au programme :_ Vendredi 23 juillet 20:30 ➔ **Las Famatinas** – Musique d’Argentine 22:00 ➔ **Cesar Stroscio** – Bandonéon – Argentine Samedi 24 juillet 20:30 ➔ **Aro 6tet** – Musique trad d’aujourd’hui 22:00 ➔ **Coriandre** – « Camins d’Estrelas » – Musique trad’actuelle occitane Dimanche 25 juillet 20:30 ➔ **Souvnans** – chants afro-caraïbéens 22:00 ➔ **« Grass »** ou la lutte d’un peuple pour sa survie (ciné-concert) Lundi 26 juillet 20:30 ➔ **Contrapunto** – Rencontre jazz / flamenco /rythmes du Moyen-Orient 22:00 ➔ **Ludmila Merceron** – Trova cubaine et chants de femmes Mardi 27 juillet 20:30 ➔ **Cisco Herzhaft** – Les Routes du blues 22:00 ➔ **Roger Morand** Cajun Band Mercredi 28 juillet 20:30 ➔ **Seydou « Kanazoe » Diabate Trio** – Balafons en folie 22:00 ➔ **Mah Damba Ensemble** – L’épopée du mandingue Soirées – 2 Concerts : Tarif unique : 20€ /concert Gratuit enfants accompagnés -12ans Réservation obligatoire sur : www.le-chantier.festik.net Ouverture du site à 19:00. Buvette et petite restauration sur place (fermée pendant les concerts). D’autres lieux de restauration dans le village : la Paillote, Auberge de Correns, Alimentation Proxi, Boulangerie, Oustaou bio… Stands artisanaux sur place. Informations : [www.le-chantier.com](http://www.le-chantier.com) Billetterie : [www.le-chantier.festik.net](http://www.le-chantier.festik.net) Téléphone : +33 (0)4 94 59 56 49

