Festival « Les printemps de Haute Corrèze Carnet de voyage » Meymac, dimanche 14 avril 2024.

Les structures du festival vous invitent à voyager sur notre territoire du 14 au 28 avril 2024. Deux parcours en bus, le 14 avril entre Meymac et Égletons et le

28 avril entre Ussel et Neuvic avec des étapes culturelles. Vous pourrez remplir et agrémenter votre carnet de voyage, de vos impressions, de vos dessins, de vos envies ou de votre prose au fil des ateliers et des rencontres proposés.

Sur réservation obligatoire Places limitées

Repli en intérieur en cas de pluie.

Entre ces deux parcours, d’autres évènements vous attendent. 5 5 EUR.

Abbaye Saint-André

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lesprintempsdehautecorreze@cacmeymac.fr

