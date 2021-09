Festival Les Préférences – Julien Gracq et René Char par Marianne Denicourt Théâtre Quartier Libre, 24 septembre 2021, Ancenis.

Festival Les Préférences – Julien Gracq et René Char par Marianne Denicourt

Théâtre Quartier Libre, le vendredi 24 septembre à 20:30

Une lecture musicale de _Prose pour l’étrangère_ (Julien Gracq) et _Lettera Amorosa_ (René Char). ————————————————————————————————- Marianne Denicourt sera accompagnée par le saxophoniste François Ripoche, qui mêlera les notes de jazz aux mots des auteurs. « Les Préférences, festival littéraire et géographique itinérant, invite les auteurs, le public, les libraires et les organisateurs à enfourcher leur bicyclette et à cheminer ensemble le long de la Loire, de Nantes à St Florent-le-Vieil, sur le chemin de Julien Gracq, au sein d’une caravane du livre et du vélo. Cette deuxième édition des Préférences, mettra à l’honneur la question du vivant dans la littérature et les sciences humaines et donnera à entendre des auteurs passionnés par toutes les formes de vie – humaine, animale, végétale. » Emmanuel Ruben, Directeur artistique et littéraire de la Maison Julien Gracq. [www.maisonjuliengracq.fr](https://maisonjuliengracq.fr/)

Plein 13€ / Réduit 12€ / – de 26 ans 6€ / Adhérent Adulte 8€ / Adhérent Jeune 5€

Dans le cadre du festival Les Préférences organisé par la Maison Julien Gracq, Irène Jacob, actrice, mais aussi autrice et chanteuse, propose une lecture musicale.

Théâtre Quartier Libre place rohan, 44150, Ancenis-Saint-Gereon Ancenis Loire-Atlantique



