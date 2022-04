FESTIVAL LES POQUELINADES Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

FESTIVAL LES POQUELINADES Mayenne, 23 avril 2022, Mayenne. FESTIVAL LES POQUELINADES Théâtre Place Juhel Mayenne

2022-04-23 – 2022-04-24 Théâtre Place Juhel

Mayenne Mayenne Mayenne EUR Festival de théâtre amateur en Haute-Mayenne.

Un seul mot d’ordre : la convivialité.

Les Poquelinades, c’est avant tout une grande famille, une bande d’amis, qui souhaitent partager leur passion : le théâtre. Programme : – Vendredi 22 avril à 20h30 : La Montévaille d’Évron avec ”L’Anniversaire” de Claude Monteil – Samedi 23 avril à 14h30 : Les Saltimbanques de Montaudin avec ”Nelson” de Jean-Robert Charrier – Samedi 23 avril à 20h30 : Les DeufoiZin de Fougères avec ”Demain peut-être” de Jean Guyomard et Anne-Sophie Helbert – Dimanche 24 avril à 14h30 : Théâtre Dépareillé de Château-Gontier avec ”Frères d’Armes” de Natacha Astuto De retour pour une 10ème édition ! http://www.lespoquelinades.com/ Festival de théâtre amateur en Haute-Mayenne.

Un seul mot d’ordre : la convivialité.

Les Poquelinades, c’est avant tout une grande famille, une bande d’amis, qui souhaitent partager leur passion : le théâtre. Programme : – Vendredi 22 avril à 20h30 : La Montévaille d’Évron avec ”L’Anniversaire” de Claude Monteil – Samedi 23 avril à 14h30 : Les Saltimbanques de Montaudin avec ”Nelson” de Jean-Robert Charrier – Samedi 23 avril à 20h30 : Les DeufoiZin de Fougères avec ”Demain peut-être” de Jean Guyomard et Anne-Sophie Helbert – Dimanche 24 avril à 14h30 : Théâtre Dépareillé de Château-Gontier avec ”Frères d’Armes” de Natacha Astuto Théâtre Place Juhel Mayenne

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Théâtre Place Juhel Ville Mayenne lieuville Théâtre Place Juhel Mayenne Departement Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

FESTIVAL LES POQUELINADES Mayenne 2022-04-23 was last modified: by FESTIVAL LES POQUELINADES Mayenne Mayenne 23 avril 2022 mayenne

Mayenne Mayenne