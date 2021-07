Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300, Luxeuil-les-Bains Festival Les Pluralies Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: 70300

Luxeuil-les-Bains

Festival Les Pluralies Luxeuil-les-Bains, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Luxeuil-les-Bains. Festival Les Pluralies 2021-07-21 – 2021-07-24 Rue Henry Guy Jardin de l’abbaye St Colomban

Luxeuil-les-Bains 70300 10 28 EUR Artistes, chanteurs, comédiens, musiciens ou danseurs… se donnent rendez-vous au cœur du centre-ville historique, dans des lieux uniques mettant en valeur le patrimoine architectural de Luxeuil-les-Bains. 2 à 3 spectacles par jour sur 3 sites différents. Auberge sur place.

Programme disponible sur https://pluralies.net/ Accueil Artistes, chanteurs, comédiens, musiciens ou danseurs… se donnent rendez-vous au cœur du centre-ville historique, dans des lieux uniques mettant en valeur le patrimoine architectural de Luxeuil-les-Bains. 2 à 3 spectacles par jour sur 3 sites différents. Auberge sur place.

Programme disponible sur https://pluralies.net/ dernière mise à jour : 2021-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: 70300, Luxeuil-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Luxeuil-les-Bains Adresse Rue Henry Guy Jardin de l'abbaye St Colomban Ville Luxeuil-les-Bains