Briare Loiret Rivotte Loiret La Jeune Cie est fière de vous annoncer son retour ! Retrouvez-nous à l’Escabeau le 2 & 3 Juillet pour la 5ème (bis) édition de notre festival Les Planches Fêlées !

Festival Les Planches Fêlées 5#bis Jeune Cie de l'Escabeau +33 2 38 37 01 15 https://astridfournierlaro.wixsite.com/theatre-escabeau

Nous avons travaillé dur pour que le festival puisse avoir lieu dans les meilleures conditions en dépit de cette période chaotique. Nous sommes plus heureux que jamais de reprendre du service ! V. Chauveau

