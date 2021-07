Saint-Perdon Saint-Perdon Landes, Saint-Perdon Festival « Les Plaisirs d’été » – Mozart et l’orgue de Verre par le Trio Amadéus Saint-Perdon Saint-Perdon Catégories d’évènement: Landes

Saint-Perdon

Festival « Les Plaisirs d’été » – Mozart et l’orgue de Verre par le Trio Amadéus Saint-Perdon, 26 août 2021-26 août 2021, Saint-Perdon. Festival « Les Plaisirs d’été » – Mozart et l’orgue de Verre par le Trio Amadéus 2021-08-26 – 2021-08-26

Saint-Perdon Landes Saint-Perdon Mozart et l’ orgue de Verre par le Trio Amadéus (qui ont participé à l’enregistrement de la bande sonore du fameux film Amadeus de Milos Forman) avec Thomas Bloch à l’orgue de verre, Pauline Haas, harpe et Marc Grauwels, flûte. Mozart et l’ orgue de Verre par le Trio Amadéus (qui ont participé à l’enregistrement de la bande sonore du fameux film Amadeus de Milos Forman) avec Thomas Bloch à l’orgue de verre, Pauline Haas, harpe et Marc Grauwels, flûte. +33 6 03 62 13 99 Mozart et l’ orgue de Verre par le Trio Amadéus (qui ont participé à l’enregistrement de la bande sonore du fameux film Amadeus de Milos Forman) avec Thomas Bloch à l’orgue de verre, Pauline Haas, harpe et Marc Grauwels, flûte. OTCA dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Perdon Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Perdon Adresse Ville Saint-Perdon lieuville 43.86372#-0.59075