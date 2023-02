« Festival les pieds dans l’haut » : Zéphir et Alizée Cléder Cléder Catégories d’Évènement: Cléder

Finistere Cléder « Festival les pieds dans l’haut » : durant un mois, cet évènement convie chacun et chacune à éveiller sa sensibilité artistique. Pour sa 1ère édition, il vous invite à un extraordinaire voyage à travers le monde, plein de découvertes, de surprises et d’émotions.

Dans un dialogue drôle et sensible, Zéphir et Alizé nous plongent dans leurs souvenirs de vacances. Le bruit des vagues, les châteaux de sables, les parties de pêche, l’odeur de la crème solaire, les bouées gonflables autour des bras… Petit à petit, les souvenirs de ces deux enfants prennent le large. Zéphir et Alizé dérivent alors vers les rivages d’une île imaginaire. Compagnie du grand tout. De 4 à 104 ans. Durée : 30 min. Cléder

