Festival Les pieds dans l’Haut – Spectacle “Le Monde de Léo”. Salle polyvalente Santec Santec Catégories d’Évènement: Finistère

Santec

Festival Les pieds dans l’Haut – Spectacle “Le Monde de Léo”. Salle polyvalente, 11 mars 2023, Santec Santec. Festival Les pieds dans l’Haut – Spectacle “Le Monde de Léo”. 71 Place Isidore Roudaut Salle polyvalente Santec Finistere Salle polyvalente 71 Place Isidore Roudaut

2023-03-11 16:30:00 – 2023-03-11 17:30:00

Salle polyvalente 71 Place Isidore Roudaut

Santec

Finistere Santec Dans le cadre de la première édition du Festival Les pieds dans l’Haut, organisé par Haut Léon communauté,

Spectacle :

La Lune a disparu ? Catastrophe ! Léo ne peut l’accepter et part à sa recherche afin que les enfants du monde entier puissent continuer à rêver.

Un Voyage pour les petits et les grands où tous les sens sont mis en éveil au gré de tableaux colorés, dansés, dynamiques et poétiques. Une ode aux rêves qui nous enveloppe le soir, un spectacle empli d’humour et de doux espoirs.

Avec la Compagnie numéro 10.

Durée 1hre.

De 4 à 104 ans.

Réservations à partir du 20 février. Salle polyvalente 71 Place Isidore Roudaut Santec

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Santec Autres Lieu Santec Adresse Santec Finistere Salle polyvalente 71 Place Isidore Roudaut Ville Santec Santec lieuville Salle polyvalente 71 Place Isidore Roudaut Santec Departement Finistere

Santec Santec Santec Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/santec santec/

Festival Les pieds dans l’Haut – Spectacle “Le Monde de Léo”. Salle polyvalente 2023-03-11 was last modified: by Festival Les pieds dans l’Haut – Spectacle “Le Monde de Léo”. Salle polyvalente Santec 11 mars 2023 71 Place Isidore Roudaut Salle polyvalente Santec Finistere finistère Salle polyvalente Santec Santec, Finistère

Santec Santec Finistere