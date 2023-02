« Festival les pieds dans l’haut » : Planétarium Parc des sports, 26 mars 2023, Plouescat .

2023-03-26 – 2023-03-26

« Festival les pieds dans l’haut » : durant un mois, cet évènement convie chacun et chacune à éveiller sa sensibilité artistique. Pour sa 1ère édition, il vous invite à un extraordinaire voyage à travers le monde, plein de découvertes, de surprises et d’émotions.

On nous invite à bord d’un planétarium pour une exploration interactive et à 360° du

Soleil, du ciel nocturne, des planètes et de l’univers… Embarquons pour un voyage dans

les étoiles ! Planétarium Bretagne. La terre à ciel ouvert. LoKal de Plouescat.

10h45 et 17h de 3 à 6 ans (durée 30 min). 11h30, 15h et 16h, de 6 à 106 ans (durée 45 min).

Parc des sports Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat

