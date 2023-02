« Festival les pieds dans l’haut » : le voyage extraordinaire des oiseaux migrateurs Maison des Dunes Tréflez Tréflez Catégories d’Évènement: Finistère

Tréflez

« Festival les pieds dans l’haut » : le voyage extraordinaire des oiseaux migrateurs Maison des Dunes, 15 mars 2023, Tréflez Tréflez. « Festival les pieds dans l’haut » : le voyage extraordinaire des oiseaux migrateurs Keremma Maison des Dunes Tréflez Finistere Maison des Dunes Keremma

2023-03-15 10:00:00 – 2023-03-15

Maison des Dunes Keremma

Tréflez

Finistere Tréflez « Festival les pieds dans l’haut » : durant un mois, cet évènement convie chacun et chacune à éveiller sa sensibilité artistique. Pour sa 1ère édition, il vous invite à un extraordinaire voyage à travers le monde, plein de découvertes, de surprises et d’émotions.

Sortie ornithologique équipée de jumelles et de longues vues, nous partirons à la recherche des

oiseaux migrateurs. Ligue de Protection des oiseaux Bretagne. De 6 à 106 ans. Durée : 2h. Maison des Dunes Keremma Tréflez

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Tréflez Autres Lieu Tréflez Adresse Tréflez Finistere Maison des Dunes Keremma Ville Tréflez Tréflez lieuville Maison des Dunes Keremma Tréflez Departement Finistere

Tréflez Tréflez Tréflez Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treflez treflez/

« Festival les pieds dans l’haut » : le voyage extraordinaire des oiseaux migrateurs Maison des Dunes 2023-03-15 was last modified: by « Festival les pieds dans l’haut » : le voyage extraordinaire des oiseaux migrateurs Maison des Dunes Tréflez 15 mars 2023 finistère Keremma Maison des Dunes Tréflez Finistere Maison des Dunes Tréflez Tréflez, Finistère

Tréflez Tréflez Finistere