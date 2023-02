« Festival les pieds dans l’haut » : Driv’in « L’Ascension » Plounévez-Lochrist Catégories d’Évènement: Finistère

« Festival les pieds dans l’haut » : Driv’in « L’Ascension », 4 mars 2023, Plounévez-Lochrist . « Festival les pieds dans l’haut » : Driv’in « L’Ascension » Parking de la salle polyvalente Plounévez-Lochrist Finistere

Finistere « Festival les pieds dans l’haut » : durant un mois, cet évènement convie chacun et chacune à éveiller sa sensibilité artistique. Pour sa 1ère édition, il vous invite à un extraordinaire voyage à travers le monde, plein de découvertes, de surprises et d’émotions.

Driv’in « L’Ascension » : vivons l’expérience du drive’in, un véritable symbole du mode de vie américain. Un cinéma en plein air depuis sa voiture, pour un moment hors du temps à partager entre amis ou en famille !

«Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Samy aurait mieux fait de se taire ce jour là… D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à des belles paroles. Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du Monde… Et ce sans aucune expérience d’alpinisme. Durée : 2h. Plounévez-Lochrist

