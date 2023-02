Festival Les pieds dans l’Haut – Concert Bal « à travers l’Europe ». Place de la Gare Roscoff Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Dans le cadre de la première édition du Festival Les pieds dans l’Haut, organisé par Haut Léon communauté,

Concert Bal : Entrons dans la danse ou écoutons un répertoire de danses issu des quatre coins d’Europe, jig, polka, mazurka, valse écossaise, mais aussi de France : bourrée, andro, gavotte… avec Élèves et professeurs de l’école de musique et de danse de Haut-Léon Communauté et atelier de danses traditionnelles de Saint-Pol-de-Léon.

Durée 1hre.

De 4 à 104 ans.

Réservations à partir du 20 février.

