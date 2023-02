« Festival les pieds dans l’haut » : A quoi rêvent les méduses? Médiathèque L’Atelier Plouescat Plouescat Catégories d’Évènement: Finistère

Plouescat

« Festival les pieds dans l’haut » : A quoi rêvent les méduses? Médiathèque L’Atelier, 19 mars 2023, Plouescat Plouescat. « Festival les pieds dans l’haut » : A quoi rêvent les méduses? 14, place du Dauphin Médiathèque L’Atelier Plouescat Finistere Médiathèque L’Atelier 14, place du Dauphin

2023-03-19 – 2023-03-19

Médiathèque L’Atelier 14, place du Dauphin

Plouescat

Finistere Plouescat « Festival les pieds dans l’haut » : durant un mois, cet évènement convie chacun et chacune à éveiller sa sensibilité artistique. Pour sa 1ère édition, il vous invite à un extraordinaire voyage à travers le monde, plein de découvertes, de surprises et d’émotions.

La nuit nous rêvons. Est-ce que les méduses rêvent aussi ? Font-elles de tous petits rêves ?

Rêvent elles de nous ? Un spectacle qui parle du sommeil à des tout-petits et à leurs parents. Compagnie en attendant. De 1 à 5 ans. Durée : 45 minutes. festival@hlc.bzh +33 2 98 69 69 96 http://www.hautleoncommunaute.bzh/ Médiathèque L’Atelier 14, place du Dauphin Plouescat

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse Plouescat Finistere Médiathèque L'Atelier 14, place du Dauphin Ville Plouescat Plouescat lieuville Médiathèque L'Atelier 14, place du Dauphin Plouescat Departement Finistere

Plouescat Plouescat Plouescat Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat plouescat/

« Festival les pieds dans l’haut » : A quoi rêvent les méduses? Médiathèque L’Atelier 2023-03-19 was last modified: by « Festival les pieds dans l’haut » : A quoi rêvent les méduses? Médiathèque L’Atelier Plouescat 19 mars 2023 14 finistère Médiathèque L'Atelier Plouescat Place du Dauphin Médiathèque – L'Atelier Plouescat Finistère Plouescat, Finistère

Plouescat Plouescat Finistere