Festival les pieds dans la sauce Civray-de-Touraine, vendredi 23 août 2024.

Festival les pieds dans la sauce Civray-de-Touraine Indre-et-Loire

Évènement devenu incontournable pour les festivaliers amateurs de musiques actuelles, le festival Les pieds dans la sauce est de retour pour sa treizième édition le 23 et 24 août 2024.

Un festival familial aux valeurs environnemental et d’éco-responsabilité ou boissons et restauration sont issues de l’agriculture biologique locale. La programmation musicale est éclectique et défend les musiques émergentes et les nouvelles esthétiques, qu’elles soient acoustiques, rock ou électroniques.

Toute la programmation est à retrouver sur le site internet de l’association www.lasaucerurale.org ou sur la page facebook du festival LaSauceRuralSoundSystem

Tarifs en prévente sur le site www.lasaucerurale.org

Vendredi 8 €

Samedi soir 8 €

Pass 2 jours 12 €

Sur place :

Vendredi 10 €

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23

fin : 2024-08-24

Civray-de-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

