Festival Les Phonies Bergères – Journée des scolaires Accous Accous Catégories d’évènement: Accous

Pyrnes-Atlantiques

Festival Les Phonies Bergères – Journée des scolaires Accous, 14 octobre 2022, Accous. Festival Les Phonies Bergères – Journée des scolaires

Route de Jouers Accous Pyrnes-Atlantiques

2022-10-14 10:00:00 – 2022-10-14 Accous

Pyrnes-Atlantiques Accous EUR 10h00 – 16h00 :

Les élèves de la Vallée d’Aspe exposent leurs oeuvres sur le sentier.

Echanges avec leurs camarades, rencontre avec les artistes en résidence, ateliers avec les gardes du PNP des Pyrénées, contes offerts par Serge Mauhourat.

Lieu : sentier – petit bois de Jouers

20h30 : repas des bénévoles 10h00 – 16h00 :

Les élèves de la Vallée d’Aspe exposent leurs oeuvres sur le sentier.

Echanges avec leurs camarades, rencontre avec les artistes en résidence, ateliers avec les gardes du PNP des Pyrénées, contes offerts par Serge Mauhourat.

Lieu : sentier – petit bois de Jouers

20h30 : repas des bénévoles Phonies Bergères

Accous

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Accous, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Accous Adresse Route de Jouers Accous Pyrnes-Atlantiques Ville Accous lieuville Accous Departement Pyrnes-Atlantiques

Accous Accous Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/accous/

Festival Les Phonies Bergères – Journée des scolaires Accous 2022-10-14 was last modified: by Festival Les Phonies Bergères – Journée des scolaires Accous Accous 14 octobre 2022 Accous Pyrnes-Atlantiques Route de Jouers Accous Pyrnes-Atlantiques

Accous Pyrnes-Atlantiques