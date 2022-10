Festival Les Phonies Bergères, 16 octobre 2022, .

Festival Les Phonies Bergères



2022-10-16 – 2022-10-16

EUR 10h00 : Atelier de percussions corporelles animé par Pierre Bladanet de la Batucada 400 coups

Inscriptions au 06.12.48.29.01

11h00 : Spectacle jeune public « Le réveil Maman » de Jérôme Aubineau – conte et musique

Durée 35 min

3 à 6 ans

Lieu : Petit Bois de Jouers (chapiteau)

Libre participation

12h30 : Apéritif enchanté le choeur de Vath d’aspe

14h30 : Balade à la rencontre des artistes en résidence sur le sentier artistique et au Petit Bois

15h30 : Spectacle « Un trait de génisse » de Jérôme Aubineau

Durée 1h

A partir de 13 ans

Lieu : Petit Bois de Jouers (chapiteau)

Libre participation

17h30 : Batucada participative

Clôture du festival avec la Batucada 400 coups et les participants à l’atelier de percussions du matin.

Place de Jouers

