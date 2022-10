Festival Les Phonies Bergères, 15 octobre 2022, .

Festival Les Phonies Bergères



2022-10-15 11:30:00 – 2022-10-15

EUR 11H30 : Déb’Apéro

Conversation autour du thème P.A.S.S.A.G.E.S. en présence des artistes plasticiens et d’acteurs de la vie aspoises.

Suivi d’un moment apéritif offert par les Phonies.

Lieu : Chapiteau du Petit Bois

14h00 – 17h00 : Atelier d’Art Nature

– vannerie animé par Didier Cadiran

– modelage de terre animé par Hélène Barringou

– Création cartonnée animé par Valentina Bencina

Lieu : Petit Bois de Jouers

Gratuit

14h30 : Balade à la rencontre des artistes en résidence sur le sentier artistique et au Petit Bois

Départ sur la place de Jouers

16h45 : Concert de Quetzal and friends

Chants et musique du monde

Lieu : La Chapelle de Jouers

Libre participation

20h30 : Spectacle Import/Export – Conte théâtralisé de et par Marien Guillé

Durée : 1h

Public partir de 7ans

Lieu : Petit Bois de Jouers (chapiteau)

Libre participation

22h00 : Concert Biso Muziki

Lieu : Petit Bois de Jouers

