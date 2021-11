Roubaix Le Gymnase , CDCN Nord, Roubaix Festival Les Petits Pas – 17ème édition Le Gymnase | CDCN Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La 17e édition du festival Les Petits Pas poursuit sa route en proposant une programmation exigeante et innovante composée de créations, spectacles in-situ, projets participatifs, dispositifs interactifs, formes pluridisciplinaires et chorégraphiques. Adressée à la fois aux jeunes générations, mais aussi aux publics jeunes dans leur expérience de spectateur, cette 17e édition recevra 15 propositions artistiques et près de 95 représentations au Gymnase mais également chez nos partenaires roubaisiens, de la métropole lilloise et de la région.

2021-11-18T19:00:00 2021-11-18T19:45:00;2021-11-20T16:00:00 2021-11-20T16:45:00;2021-11-24T19:00:00 2021-11-24T19:30:00;2021-11-26T18:30:00 2021-11-26T19:45:00;2021-12-02T19:00:00 2021-12-02T20:00:00;2021-12-04T16:00:00 2021-12-04T17:00:00;2021-12-04T18:00:00 2021-12-04T18:30:00;2021-12-06T19:00:00 2021-12-06T20:00:00;2021-12-08T16:00:00 2021-12-08T16:30:00

