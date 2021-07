Festival – les petits concerts des voisins Trédrez-Locquémeau, 5 août 2021, Trédrez-Locquémeau.

Festival – les petits concerts des voisins 2021-08-05 18:30:00 – 2021-08-05 Kerguerwenn Café Théodore

Trédrez-Locquémeau Côtes d’Armor Trédrez-Locquémeau

Affinités écossaises

Musiques françaises et écossaises du 17ème siècle pour harpe et luth

Émilie Yaouanq : Harpe

Jean-Luc Tamby : Luth baroque et théorbe

C’est autour du monarque Charles 1er, roi d’Écosse et d’Angleterre au 17e`me siècle qu‘Émilie Yaouanq, harpe renaissance, et Jean-Luc Tamby, luth baroque et théorbe, ont construit leur programme.

Ce souverain, comme tous les nobles d’origine écossaise, avait entendu la musique traditionnelle d’Écosse. S’inspirant des nombreux liens que l’Ecosse et la France ont tissés, ce programme présente autour de deux suites françaises pour luth baroque d’Ennemond Gaultier, envoyé´ en Angleterre par Marie de Médicis pour jouer devant le monarque, des pièces issues de manuscrits écossais pour luth du 17e`me siècle, développées au théorbe et la harpe. Ces instruments anciens donnent ainsi à` entendre un dialogue très accessible entre deux cultures musicales européennes, entre musiques populaires et musiques savantes, entre improvisation et composition.

Ces pièces, très libres dans leur forme, sont poétiques et mélancoliques, mélange d’espérance et d’affliction, avec un reste de contrepoints hérités de la renaissance

+33 2 96 35 29 40 http://www.cafetheodore.fr/

Affinités écossaises

Musiques françaises et écossaises du 17ème siècle pour harpe et luth

Émilie Yaouanq : Harpe

Jean-Luc Tamby : Luth baroque et théorbe

C’est autour du monarque Charles 1er, roi d’Écosse et d’Angleterre au 17e`me siècle qu‘Émilie Yaouanq, harpe renaissance, et Jean-Luc Tamby, luth baroque et théorbe, ont construit leur programme.

Ce souverain, comme tous les nobles d’origine écossaise, avait entendu la musique traditionnelle d’Écosse. S’inspirant des nombreux liens que l’Ecosse et la France ont tissés, ce programme présente autour de deux suites françaises pour luth baroque d’Ennemond Gaultier, envoyé´ en Angleterre par Marie de Médicis pour jouer devant le monarque, des pièces issues de manuscrits écossais pour luth du 17e`me siècle, développées au théorbe et la harpe. Ces instruments anciens donnent ainsi à` entendre un dialogue très accessible entre deux cultures musicales européennes, entre musiques populaires et musiques savantes, entre improvisation et composition.

Ces pièces, très libres dans leur forme, sont poétiques et mélancoliques, mélange d’espérance et d’affliction, avec un reste de contrepoints hérités de la renaissance

dernière mise à jour : 2021-07-27 par