2022-08-16 20:30:00 – 2022-08-20

EUR 12 20 Les Petits Chemins sont très heureux de vous dévoiler leur festival !

Celui-ci aura lieu du 16 au 20 août 2022 au Château de Bourbilly

(Château de Bourbilly, 21140, Vic-de-Chassenay, France)

Au programme :

– Mardi 16 août : Trio Segment, Jazz acoustique

– Mercredi 17 août : Elsa Grether (violon) et Mathias Weber (piano) interpréteront des pièces de Franck, Fauré, Chausson, Ravel et Liszt

– Vendredi 19 août : Sevan Manoukian (soprane) et Emmanuelle Olivier (piano) interpréteront La Voix Humaine de Francis Poulenc

– Samedi 20 août : Dominique de Williencourt (violoncelle) clôturera ce festival.

Tous les concerts seront à 20H30.

+33 3 80 97 05 96

