Les Petites Rêveries est un festival de petites mais aussi de grandes formes théâtrales. Retrouvez en toute convivialité au coeur du village de Brinon-sur-Beuvron sur 4 jours, ce sont des animations festives gratuites : théâtre d'objets, burlesque ou expérimental, humour, chanson française, marionnette jeune public, cirque/jonglage, magie… Retrouvez tout le programme sur le site internet. info@lespetitesreveries.com +33 3 86 29 61 60 http://www.lespetitesreveries.com/

