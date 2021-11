Festival “Les petites Fugues” Arc-et-Senans, 25 novembre 2021, Arc-et-Senans.

Festival “Les petites Fugues” Saline Royale 32, Grande Rue Arc-et-Senans

2021-11-25 – 2021-11-25 Saline Royale 32, Grande Rue

Arc-et-Senans Doubs Arc-et-Senans

Pour les 20 ans de ce festival organisé par l’Agence Livre et Lecture Bourgogne Franche Comté, la Saline royale reçoit l’autrice Maylis de Kerangal.

Primée de nombreuses fois, Maylis de Kerangal construit une œuvre composée de romans, nouvelles et récits. En 2014, « Réparer les vivants » est couronné de 10 prix littéraires. En 2008 « Corniche Kennedy » est adapté au théâtre, puis porté à l’écran en 2017. « Naissance d’un pont » reçoit le prix Médicis en 2010.

Rendez-vous pour 1h30 de rencontre et d’échanges avec Maylis de Kerangal et ses invités Corinna Gepner et Christophe Claro.

librairie@salineroyale.com +33 3 81 54 45 47 https://www.salineroyale.com/petites-fugues-2021/?fbclid=IwAR0IF9zvHvtdByWxYJpfJMWWVXLt68NZmHgaDty3XQFWfb60etUOYA_a_X4

Saline Royale 32, Grande Rue Arc-et-Senans

