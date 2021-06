Samoëns Samoëns Haute-Savoie, Samoëns F’Estival les Pépites – Soirée d’ouverture Samoëns Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

F’Estival les Pépites – Soirée d’ouverture Samoëns, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Samoëns. F’Estival les Pépites – Soirée d’ouverture 2021-07-01 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-01 23:00:00 23:00:00 Samoëns Village Pied de la ville

Samoëns Haute-Savoie Samoëns Haute-Savoie Les collectifs de DJ’s de Samoëns de la Bulle et du Mountain Mix Collectif se réunissent pour une soirée d’ouverture de la saison des Pépites 2021, avec des musiques électro, funk, chill… infos@samoens.com +33 4 50 34 40 28 http://www.samoens.com/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par Office de Tourisme de Samoëns

Samoëns Village Pied de la ville