F'Estival les Pépites – Maya Kamaty + Dot Némo 2021-07-15 – 2021-07-15

Samoëns Haute-Savoie Maya Kamaty et son groupe ont trouvé le juste équilibre entre l’organique et l’électronique, inspiré par les couleurs de La Réunion. remplie d’émotions, de messages et de rythmique et paroles créoles. 1ère partie : Dot Némo infos@samoens.com +33 4 50 34 40 28 http://www.samoens.com/ dernière mise à jour : 2021-06-27 par

Samoëns Village Pied de la ville
infos@samoens.com +33 4 50 34 40 28