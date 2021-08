Samoëns Samoëns Haute-Savoie, Samoëns F’Estival les Pépites – Joy.D + Lindsey Was A Man Samoëns Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

F'Estival les Pépites – Joy.D + Lindsey Was A Man 2021-08-19 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-19 Samoëns Village Pied de la ville

Samoëns Haute-Savoie Accueillie avec le groupe The Sunvizors aux Pépites 2017, où la voix de Joy avais laissé une superbe impression, elle revient avec son projet personnel mettant en avant ses talents avec une ambiance soul. en 1ère partie : Lindsey Was A Man infos@samoens.com +33 4 50 34 40 28 http://www.samoens.com/ dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Catégories d'évènement: Haute-Savoie, Samoëns