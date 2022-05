Festival Les Paradis Artificiels La Halle de Glisse, 3 juin 2022, lille.

**Les Paradis Artificiels** reviennent en force pour une quatorzième édition ! Cette année, nous accueillons une scène 100% rap et pop urbaine, du très lourd vous attend et on compte sur vous pour retourner Lille avec nous ? Le festival se déroulera à **La Halle de Glisse** sur deux journées: le **vendredi 03 juin** à partir de 16h et le **samedi 04 juin** à partir de 13h. Les concerts se termineront à 23h. Une partie du site sera en accès libre et gratuite. Musique, sport ou encore gastronomie, de multiples facettes des cultures urbaines seront représentées et animeront le festival tout au long des deux jours. La Line-up : Le vendredi 03 juin → **Laylow, Luv Resval, SDM, Zinée, Makala, Captaine Roshi, Eesah Yasuke et Sally.** Le samedi 04 juin → **Zola, Josman, Ziak, Kikesa, Lujipeka Jäde, Zamdane et Ichon.** **Plus d’informations sur :** [**[https://www.lesparadisartificiels.fr/tickets](https://www.lesparadisartificiels.fr/tickets)**](https://www.lesparadisartificiels.fr/tickets) Instagram [@festivalparadisartificiels](https://www.instagram.com/festivalparadisartificiels/) / Twitter [@LesParadis_](https://twitter.com/LesParadis_) / [Facebook](https://www.facebook.com/events/298383645685537?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D) ? La Halle de Glisse – 343 rue Marquillies 59000 LILLE ⁠ Ⓜ️ lignes 1 et 2 – arrêt Porte des Postes ⁠ ? lignes L14, 05⁠ ? Station Porte d’Arras / Station Faubourg D’arras / Station Place de la Garonne ⁠ → Informations groupes & PMR : A GAUCHE DE LA LUNE – 03 28 04 56 66 – [reservation@tickandyou.com](mailto:reservation@tickandyou.com)

• Pass 2 jours : PLEIN TARIF – 65€ • Pass 1 jour : TARIF PLEIN – 45€ LAST CHANCE – 49€. Places disponibles dans tous les points de ventes et sur Pass culture.

La Halle de Glisse 343 rue Marquillies ⁠lille lille SUD Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T16:00:00 2022-06-03T23:00:00;2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T23:00:00